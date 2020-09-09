В северной части Индии учёные обнаружили останки возрастом 13 миллионов лет.
Найденное ископаемое — нижний коренной зуб — принадлежал древнему примату Kapi ramnagarensis. Этот род или вид ранее не был известен учёным.
Зуб примата подвергли компьютерной томографии. Также учёные провели сравнительный анализ с зубами современных и вымерших видов обезьян.
В результате специалистам удалось выяснить, что зуб принадлежал древнему примату, который является наиболее ранним предком современных гиббонов.
Также специалисты выяснили, что эти древние приматы жили в одно время с гоминидами. Данное открытие говорит о том, что гоминиды и древние гиббоны мигрировали из Африки в Азию в один и тот же период времени.
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