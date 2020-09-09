В Индии обнаружены останки неизвестного древнего примата

В северной части Индии учёные обнаружили останки возрастом 13 миллионов лет.

Найденное ископаемое — нижний коренной зуб — принадлежал древнему примату Kapi ramnagarensis. Этот род или вид ранее не был известен учёным.

Зуб примата подвергли компьютерной томографии. Также учёные провели сравнительный анализ с зубами современных и вымерших видов обезьян.

В результате специалистам удалось выяснить, что зуб принадлежал древнему примату, который является наиболее ранним предком современных гиббонов.

Также специалисты выяснили, что эти древние приматы жили в одно время с гоминидами. Данное открытие говорит о том, что гоминиды и древние гиббоны мигрировали из Африки в Азию в один и тот же период времени.

Ранее палеонтологи обнаружили в Перу останки огромного ленивца, убитого крокодилом 13 млн лет назад. Вес ленивца составлял около 80 кг, а длина крокодила достигает четырёх метров.