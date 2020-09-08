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Ольга Батуева: Люди, довольные жизнью, более общительные

Наука

Американские учёные провели исследование, в результате которого выяснили, что люди, которые находятся на высшей ступени социальной лестницы, менее проницательны и сговорчивы, а представители низших слоёв населения способны лучше распознавать эмоции других людей. Выводы экспертов прокомментировала бизнес-тренер, психолог, специалист по развитию личной эффективности Ольга Батуева.

Ольга Батуева: Люди, довольные жизнью, более общительные

"Я не буду спорить с американскими исследователями, могу только сказать из своего практического опыта, что человек не выбирает, у кого и где родиться. То, что нам досталось в наследство от наших родителей, это наш генофонд, наше социальное окружение и тип нервной системы. Что такое генофонд? Это способности развития интеллекта. У всех людей разные интеллектуальные возможности. Есть люди из нижних слоев населения, у которых очень высокий уровень интеллекта.

В исследовании речь идёт об эмоциональном интеллекте, об умении создавать отношения с другими. Я думаю, что это относится не только к низшим слоям, но и вообще ко всем людям. У одних есть к этому способности, у других — нет.

Мне бы не хотелось давать какую-то оценку разным слоям населения. Я бы сказала, что те люди, которые хуже обеспечены, не могут удовлетворить свои элементарные потребности, находятся в серьёзной стрессовой ситуации, так как вокруг изобилие, а они не могут себе ничего позволить. Этим людям сложнее управлять своими эмоциями.

Те люди, которые могут обеспечить себе необходимый уровень жизни (при этом необязательно быть богатым), больше склонны управлять своими эмоциями, они находятся в более благостном состоянии. Так что не всё так однозначно, как говорят американские учёные. Чем больше сытости у человека, тем он более доволен жизнью, тогда он более склонен общаться с другими людьми. Когда же человек, условно говоря, голодный, то он злой", — пояснила эксперт.

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