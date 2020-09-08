Поколение Z не готово употреблять выращенное в лаборатории мясо

Учёные из Сиднейского университета и Университета Кертина провели исследование, которое показало, что, несмотря на то, что представители поколения Z (родившиеся в период с 1995 по 2015 год) проявляют заботу о животных и окружающей среде, 72% из них отказываются употреблять в пищу мясо, выращенное в лабораторных условиях.

При этом 41% опрошенных считает, что искусственное мясо может быть жизнеспособным вариантом питания в связи с необходимостью перехода к более экологичным и гуманным источникам.

"Наше исследование показало, что поколение Z — люди в возрасте от 18 до 25 лет — озабочены окружающей средой и благополучием животных, но большинство из них не готовы употреблять культивированное мясо, многие относятся к нему с отвращением", — сообщил ведущий автор исследования доктор Диана Богуева.

59% респондентов знают о том, что традиционное животноводство негативно влияет на состояние окружающей среды, но многие не знают, в чём именно заключается это воздействие, и как это связано с истощением природных ресурсов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Казани научились выращивать искусственную конину и осетрину.