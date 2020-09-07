Врачи назвали способы защиты организма от хронической болезни почек

Учёные провели исследование, в результате которого выяснилось, что употребление овощей, спорт и отказ от курения позволяют снизить риск развития хронической болезни почек.

Специалисты проанализировали более 100 научных работ, с целью выяснить, какие изменения в образе жизни снижают риск заболевания почек. В исследовании было задействовано более 2,5 млн человек из разных стран мира. Ни у кого из участников не было никаких проблем со здоровьем.

В результате специалисты выяснили, что если человек употребляет больше овощей и калия, отказывается от курения и спиртных напитков, начинает активнее заниматься спортом, у него риск развития хронического заболевания почек снижается на 14-22%.

Обычно хроническая болезнь почек возникает в результате других заболеваний, которые создают дополнительную нагрузку и могут привести к повреждению. Например, большинство случаев вызваны диабетом или гипертонией, хотя есть и другие причины, которые могут быть ответственны за состояние.