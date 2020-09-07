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К 2100 году исчезнут 550 видов млекопитающих - учёные

Наука

Учёные провели исследование, которое показало, что до 2100 года более 550 видов млекопитающих могут исчезнуть с лица Земли. Но люди ещё могут предпринять меры по их спасению.

К 2100 году исчезнут 550 видов млекопитающих - учёные

К такому выводу специалисты пришли на основании анализа окаменелостей. Исследование опубликовано в научное журнале Science Advances.

По мнению исследование, многим видам млекопитающих исчезновение грозит из-за деятельности человека.

Специалисты считают, что необходимо повысить уровень осведомленности населения Земли об угрозе существованию некоторых видов млекопитающих. Информация об опасности вымирания некоторых существ позволит людям внимательнее относиться к этим видам.

Ранее немецкие биологи проанализировали данные температурных допусков для 630 видов рыб из разных климатических зон по всему миру. В результате исследования они пришли к выводу, что к концу XXI века около 60% всех видов рыб могут исчезнуть.

 

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