К 2100 году почти 60% видов рыб на Земле могут исчезнуть

Биологи из Германии проанализировали данные температурных допусков для 630 видов рыб из разных климатических зон по всему миру. В результате исследования они пришли к выводу, что к концу XXI века около 60% всех видов рыб могут исчезнуть.

Наибольшая опасность грозит промышленным видам.

Специалисты объясняют свои выводы тем, что рыбы (особенно их эмбрионы) очень подвержены стрессу при повышении температуры. Под воздействием глобального потепления 60% видов рыб не смогут размножаться.

"Для рыб представляет опасность выход за рамки температурного диапазона в период размножения, а не аномальная жара", — пояснили биологи.

Пресноводные виды рыб тоже находятся под угрозой исчезновения, хотя считается, что они более устойчивы к колебанию температуры.

Это может стать огромной проблемой для людей, ведь для более чем 3 млрд жителей нашей планеты рыба является главным источником белка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что императорские пингвины могут исчезнуть к 2100 году.