Ржавеет Луна, а виновата Земля – учёные объяснили этот феномен

Недавно на спутнике Земли учёные с большим удивлением обнаружили ржавчину. Вопрос о том, что там может ржаветь, остаётся открытым до сих пор. Есть даже версия про инопланетян, которые там что-то строили.

Каким же образом произошёл процесс на планете без воды и кислорода — учёные уже выяснили. Вода появилась из полюсных ледников в результате таяния. А вот кислород оказался земной. Его принёс солнечный ветер.