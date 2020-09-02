Медоносные пчёлы использовали теорию вероятности для поиска нектара

Биологи обучили 20 медоносных пчёл связывать цвет искусственных цветов с вероятностью получения пищи, сообщает "Популярная механика".

Для этого учёные каждой пчеле несколько раз давали на выбор два цветка разного цвета. Один из них содержал нектар. На каждой пчеле протестировали комбинации из пяти цветов.

Потом биологи предлагали пчёлам на выбор комбинацию из двух цветов. Причём эти цветы насекомые уже видели в другой комбинации, но не сравнивали друг с другом.

Вероятность получения подслащённой воды из одного цветка составляла 66%, а из другого — 33%. Учёные предположили, что насекомые выберут первый цветок. Но оказалось, что пчёлы посещали и тот, и другой цветок.

В естественной среде обитания данная стратегия работает лучше, так как многие пчёлы конкурируют друг с другом за один и тот же цветок, в котором может быть ограниченное количество нектара.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пчёлы пьют нектар двумя способами.