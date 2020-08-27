Опыт с "обменом телами" показал, как может меняться восприятие

Считается, что самоощущение человека формируется на основании его детского опыта, а также зависит от его опыта общения с окружающими людьми. Но результаты нового исследования показали, что самоощущение также определяется и физическим восприятием своего собственного тела.

Следовательно, если самооценка не коррелирует с физическим "я", то развиваются разного рода ментальные и физические нарушения.

Шведские учёные из Лаборатории мозга и тела при Каролинском институте провели эксперимент с иллюзией обмена телами между участниками, которые были знакомы друг с другом. В ходе исследования 33 пары друзей получили шлемы-дисплеи, с помощью которых в режиме реального времени осуществлялась имитация тела партнёра.

Перед началом эксперимента участники должны были оценить себя и своего партнёра по специальной системе. Учитывались такие показатели, как уверенность в себе, независимость, коммуникабельность и т. д.

После того, как завершился "обмен телами" добровольцы снова заполнили анкеты, но результаты уже были другими. Опыт заставил участников эксперимента считать себя более похожими на друзей, с которыми они "обменивались телами".