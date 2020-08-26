В WhatsApp появится функция удаления файлов

В приложении WhatsApp появится новая долгожданная функция, которая есть уже во всех конкурирующих мессенджерах. Речь идёт о функции удаления файлов, которые накапливаются в хранилище устройства, сообщает портал WABetaInfo.

Благодаря разделу Storage usage ("Использование хранилища") в настройках обновленной версии приложения можно будет проверить, сколько места занимают файлы, полученные в чатах, и легко удалить ненужные.

Ранее у пользователей WhatsApp не было этого инструмента для очистки переполненного хранилища.

Новая опция будет доступна в одном из ближайших обновлений WhatsApp, но точной дате выхода апдейта пока не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что разработчики мобильного мессенджера внедрили в WhatsApp функцию, которая позволит отрыть информацию о присланной новости в браузере для того, чтобы узнать о её подлинности.