WhatsApp научился выявлять фальшивые новости

Разработчики мобильного мессенджера внедрили в WhatsApp функцию, которая позволит отрыть информацию о присланной новости в браузере для того, чтобы узнать о её подлинности.

"Сейчас мы тестируем простой способ проверки таких сообщений", — написано в блоге компании.

Данное нововведение уже работает на мобильных телефонах, которые находятся на территории Бразилии, Великобритании, Италии, Исландии, Испании, Мексике и США.