Разработчики мобильного мессенджера внедрили в WhatsApp функцию, которая позволит отрыть информацию о присланной новости в браузере для того, чтобы узнать о её подлинности.
"Сейчас мы тестируем простой способ проверки таких сообщений", — написано в блоге компании.
Данное нововведение уже работает на мобильных телефонах, которые находятся на территории Бразилии, Великобритании, Италии, Исландии, Испании, Мексике и США.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.