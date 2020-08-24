Борис Шустов: звёзды погаснут через десятки триллионов лет

По данным американских учёных, под конец существования всего живого на Земле звёзды начнут постепенно гаснуть. О том, через какой период времени это может произойти, рассказал научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

"Это нормальное стандартное исследование. Мы тоже такие проводили. Если законы физики применять к существующим телам, то всегда можно просмотреть, сколько времени они будут в таком виде существовать — в каком-то заметном.

Через десятки триллионов лет погаснут самые долгоживущие звёзды, и Вселенная будет царством мрака, изредка озаряемого вспышками. Это очень редкое явление — столкновение чёрных звёзд, чёрных карликов. Они тоже при столкновении выделяют энергию. Это называется долговременная эволюционная схема эволюции Вселенной. Да, будет газ, насыщенный железом. Ничего нового в этом нет.

Это произойдёт примерно через несколько десятков триллионов лет. Пока человечество может спокойно жить.