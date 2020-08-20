По прогнозам американских исследователей, нашей Вселенной грозит медленная и неминуемая гибель.
По данным учёных из США, под конец существования всего живого на Земле звёзды начнут постепенно гаснуть. При этом их остатки будут взрываться, а всё пространство быстро потемнеет.
Но, отмечают исследователи, это касается только обычных звёзд — белые карлики будут просто превращаться в чёрных, медленно исчезая на небе.
Причина данного явления — низкие показатели плотности и гравитации.
По словам астрономов, Вселенная может погибнуть через 100 триллионов лет, поэтому пока человечеству не о чем беспокоиться.
К тому времени Солнечная система уже перестанет существовать, так как через несколько миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта.
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