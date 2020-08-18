США удалось избежать глобального сокращения численности насекомых

Учёные из Университета Джорджии выяснили, что на территории Соединённых Штатов, в отличие от стран Европы, нет никаких признаков масштабного сокращения численности насекомых.

Насекомые вымирают во всём мире

Учёные из разных стран заявляют о массовом сокращении численности насекомых — на 2,5% в год. Особенно данная проблема актуальна для европейских стран. Так, в Германии летающих насекомых за последние 30 лет стало на 76% меньше.

Специалисты пока не могут объяснить причин их исчезновения. Но последствия данного процессе очевидны — сокращение численности насекомых негативно отразится на экосистеме.

Американские учёные проанализировали статистику численности различных групп насекомых, собранные в 12 экологических регионах страны.

Специалисты сравнили полученные данные и пришли к выводу, что на территории США нет никаких признаков падения численности насекомых.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за применения пестицидов в России массово гибнут пчёлы.