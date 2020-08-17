В Крыму к 2021 году планируют получить саженцы винограда из пробирки

Специалисты Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского работают над созданием безвирусного посадочного материала некоторых сельскохозяйственных культур.

Селекционеры утверждают, что свободные от заболеваний саженцы будут более перспективным посадочным материалом. Их будут выращивать и размножать в пробирках и делать противовирусные микропрививки. В настоящее время таким образом уже выращивают виноград, в планах — рассада ежевики и земляники.

"К осени 2021 года мы получим первый готовый саженец винограда из пробирки. Сейчас проращивается стебель, корневая часть", — сообщили в университете.

К январю уже будет готова рассада земляники и ежевики. Часть будет посажена весной, часть — осенью.

По словам учёных, исследование проводится в рамках гранта, который был получен в прошлом году. Размер гранта составил 180 млн рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что уральские селекционеры вывели новые сорта вишни и смородины.