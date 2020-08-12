Уральские селекционеры вывели новые сорта вишни и смородины

Свердловские учёные зарегистрировали новые крупноплодные сорта вишни и смородины. Они отличаются крупными ягодами, оригинальными вкусовыми качествами и высокой зимостойкостью. Кроме того, полученные сорта устойчивы к болезням, распространённым среди ягодных культур.

Вес вишенок нового сорта "Вита" составляет 4-5 граммов. Высота куста достигает двух метров.

Над выведением нового сорта чёрной смородины "Вымпел" селекционеры работали около 20 лет. Учёные считают, что он самый вкусный из всех имеющихся.

Вес чёрных ягод составляет до четырёх граммов.

"Полученный сорт смородины среднего срока цветения и созревания устойчив к мучнистой росе и почковому клещу, крупноплодный, с нежной кожицей и мякотью. Идеален для употребления в свежем виде, а также для всех видов переработки", — пояснила старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Елена Чеботок.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные разработали новый сорт хлеба, который стимулирует рождаемость.