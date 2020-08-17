В Китае разработали робота, восстанавливающего ткани желудка изнутри

Китайские специалисты создали робота, который может вылечить желудок человека с помощью биопринтера. Суть технологии заключается в том, что устройство внутри органа способно распечатывать новые ткани.

Инженеры сконструировали прототип змееподобного робота, попадающего в желудок с помощью эндоскопа. Находясь внутри, робот восстанавливает повреждённые ткани стенок желудка.

У робота есть "голова", расположенная на жёстком каркасе, оборудованном движущимися манипуляторами. Конструкция очень проста в использовании, её можно складывать, а в желудке робот восстанавливает свою форму.

Робот выделяет из трубки два вида гидрогелевых чернил. Один вид чернил содержит клетки эпителия желудка человека, а другой — клетки гладких мышц. Их них появляется новая ткань, покрывающая повреждения стенок желудка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии разработан съедобный робот-хобот.