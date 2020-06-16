В Австралии разработан съедобный робот-хобот

Австралийские ученые из Университета им. Иоганна Кеплера разработали устройство, которое может захватывать различные предметы и перемещать с одного места на другое. Стоит отметить, что прибор изготовлен из биоразлагаемого геля.

Гель сделан на основе безопасных компонентов, в том числе и желатина, который полностью усваивается организмом. Также в состав гуля входят глицерин и лимонная кислота.

Где будет использоваться робот-хобот?

"Таких роботов можно использовать для того, чтобы ввести лекарства животным. Съеденный кусок хобота, в отличие от датчиков и электроники, абсолютно безопасен. Кроме того, из такого геля можно создавать безопасные игрушки для детей", — сообщили специалисты.

Южнокорейские инженеры, вдохновившись рогатым жуком Allomyrina dichotoma, создали летающего робота. Предварительно авторы разработки изучили особенности строения рогатого жука. Разработку можно будет использовать для проведения исследований и в военных операциях.