Йога поможет избавиться от тревожных симптомов

Исследователи из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета предположили, что занятий йогой способны помочь людям, страдающим генерализованным тревожным расстройством (ГТР).

Учёные провели исследование, чтобы оценить, как кундалини-йога влияет на состояние людей с ГТР. Специалисты сравнили полученные результаты с результатами когнитивно-поведенческой терапии.

Исследование началось в 2013, а завершилось в 2019 году.

В результате учёные доказали, что занятия йогой гораздо эффективнее при генерализованном тревожном расстройстве, чем обучение управлению стрессом. Однако йога менее эффективна, чем когнитивно-поведенческая терапия, которая является основным видом помощи пациентам с тревожными расстройствами.

В исследовании приняли участие 226 мужчин и женщин с ГТР. Их разделили на три группы: кундалини-йога, обучение управлению стрессом и когнитивно-поведенческая терапия. Через три месяца учёные выяснили, что наиболее эффективными методами лечения ГТР являются йога и когнитивно-поведенческая терапия.

Ранее "Правда.Ру" писала, что занятия йогой улучшают работу головного мозга.