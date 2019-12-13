Исследователи из университета Иллинойса выяснили, что йога помогают мозгу не хуже, чем аэробные упражнения. Также йога помогает организму справиться со стрессом.
Специалист провели анализ нескольких научных работ, в которых исследовали йогу с точки зрения влияния на здоровье мозга.
В итоге ученые пришли к выводу, что достаточно всего двух недель занятий хатха-йогой, включающей, помимо упражнений и медитации, еще и дыхательные практики, чтобы у человека увеличился объем гиппокампа (который отвечает за память и с возрастом уменьшается в размерах).
Кроме того, йога помогает избавиться от тревоги и депрессии.
Ученые проводили исследование на людях, которые преподают йогу, и на тех, кто только начинает заниматься йогой. Все изменения в мозге участников, занимавшихся по 1-2 раза в неделю, регистрировались с помощью КТ и МРТ-обследований.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что йога уменьшает тяжесть симптомов ревматоидного артрита.
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