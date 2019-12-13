Занятия йогой улучшают работу головного мозга

Исследователи из университета Иллинойса выяснили, что йога помогают мозгу не хуже, чем аэробные упражнения. Также йога помогает организму справиться со стрессом.

Специалист провели анализ нескольких научных работ, в которых исследовали йогу с точки зрения влияния на здоровье мозга.

В итоге ученые пришли к выводу, что достаточно всего двух недель занятий хатха-йогой, включающей, помимо упражнений и медитации, еще и дыхательные практики, чтобы у человека увеличился объем гиппокампа (который отвечает за память и с возрастом уменьшается в размерах).

Кроме того, йога помогает избавиться от тревоги и депрессии.

Ученые проводили исследование на людях, которые преподают йогу, и на тех, кто только начинает заниматься йогой. Все изменения в мозге участников, занимавшихся по 1-2 раза в неделю, регистрировались с помощью КТ и МРТ-обследований.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что йога уменьшает тяжесть симптомов ревматоидного артрита.