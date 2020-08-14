В США разработали простой метод лечения коронавируса

Американские учёные создали специальную молекулу, которая не дает патогену прикрепляться к человеческим клеткам.

Специалистам удалось раскрыть уязвимость в S-белке COVID-19. Именно он играет главную роль в процессе непосредственного заражения коронавирусной инфекцией.

Иными словами, исследователи нашли просто и эффективный способ лечения и профилактики коронавирусной инфекции.

S-белок обладает свойством узнавания, благодаря чему вирус прикрепиться к рецепторам на поверхности здоровой клетки и проникает внутрь клетки.

В 10 нанометрах от S-белка находится сайт расщепления. Именно он образует связь между вирусом и рецепторами. В результате происходит синтез новой молекулы. Она прикрепляется к сайту расщепления и не дает вирусу взаимодействовать с клеткой.

Авторы исследования считают, что блокировка сайта будет эффективным способом профилактики коронавируса. Кроме того, это снизит способность вируса поражать здоровые клетки организма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Минздрав не видит причин откладывать регистрацию вакцины от COVID-19.