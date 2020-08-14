На смену медицинским маскам может прийти наноспрей

Специалисты из США разработали защитный спрей, который призван заменить медицинские маски.

По словам исследователей, спрей нужно будет применять назально, то есть по аналогии с защитной маской.

Новая разработка получила название Aero Nabs.

Специалисты пояснили, что по форме он напоминает ингалятор или спрей для носа. Средство изготовлено на основе нанотел синтетического происхождения, которые действуют как защитная оболочка. Спрей уже был протестирован и доказал свою эффективность.

Как действует Aero Nabs?

Лекарство действует следующим образом. Когда вредные вещества попадают в пазухи, то частицы спрея не дают вирусным клеткам соединиться со здоровыми. Также специалисты пояснили, что для того, чтобы защитить себя от инфекции в течение дня, достаточно одного впрыскивания.

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