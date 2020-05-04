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Источник Правда.Ру

Эксперт оценил эффективность пластикового щитка для защиты от COVID-19

Здоровье

Специалисты рассказали о новом средстве для защиты от коронавируса, которое представляет собой прозрачную пластиковую маску для лица. Многие медработники ее уже используют. Данная альтернатива обычным маскам становится все более популярной. О том, эффективно ли данное средство для защиты от коронавирусной инфекции, рассказал председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья, доктор наук, профессор, хирург Дмитрий Анатольевич Морозов.

"Здесь идет речь сразу о двух понятиях. Речь идет о воздушно-капельном и контактном пути. Маски, а лучше всего, конечно, респираторы, маски с фильтрами, защищают от попадания вируса в носоглотку, в полость носа, то есть воздушно-капельным путем.

А те пластиковые щитки, которые сегодня используют — являются аналогом не масок, а очков. Они защищают глаза от разбрызгиваний, через которые также может попадать вирус. Кроме того, они не позволяют нам прикасаться руками к глазам и лицу.

Поэтому в идеале комплекс защиты должен быть таким: защитный респиратор в сочетании с щитком или плотно прилегающими очками. Это что касается специалистов.

Что касается граждан, то нужно ограничиваться масками и не трогать глаза. Для человека, который не работает в очаге эпидемии, это излишне, по крайней мере, на сегодняшний день.

Человеку, чтобы он не дотрагивался до глаз, можно просто носить очки без диоптрий или солнцезащитные очки", — заключил эксперт.

Темы covid-19 коронавирус медицинские маски дмитрий анатольевич морозов
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Эксперт оценил эффективность пластикового щитка для защиты от COVID-19
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