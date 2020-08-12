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Нейробиологи объяснили, как работает "компас" в голове у мух

Наука

Нейробиологи заявили, что муха дрозофила может управлять своим внутренним компасом в зависимости от направления ветра. Она определяет его с помощью специальных антенн, которые находятся в передней части головы.

Разница в отклонении антенн указывает угол между направлением тела мухи и направлением ветра. Эти данные считывают специальные нейроны. Именно они передают в мозг насекомого сигнал.

Исследования с мухами были организованы на базе лаборатории Гарвардской медицинской школы.

Мух с разных сторон обдували воздухом и смотрели, что происходит с нейронами, из которых состоит компас, расположенный в её мозге.

В результате учёные выяснили, что направление компаса точно соответствует направлению ветра. Направление компаса меняется на то же количество градусов, что и направление обдува мухи.

Ранее учёные раскрыли секрет внешности "адских муравьёв".

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