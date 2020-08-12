Биологи раскрыли секрет выживания древних морских лилий

Японские биологи совместно со своими британскими коллегами выяснили, как выжили криноидеи, представляющие собой иглокожих, появившиеся на морском дне около 450 млн лет назад. Они очень похожи на цветы, поэтому их называют морскими лилиями. Кринодеи — ближайшие родственники морских звезд.

Учёные указали в своём исследовании, что в районах океана, где недостаточно кислорода, морские лилии прикреплялись к плавающим на поверхности воды брёвнам.

Раньше специалисты считали, что данный способ выживания невозможен, потому что у лилий довольно продолжительный процесс развития, поэтому плавающее в океане дерево к моменту их созревания должно было разрушиться.

Но сейчас биологам удалось доказать, что стволы деревьев, к которым прикреплялись лилии, могли сохранять прочность и плавучесть 15-20 лет. Этого времени было достаточно для развития большого количества морских лилий.

Лилии прикреплялись к брёвнам и плавали на них по океану. Ещё в 60-е гг. XX века учёные обнаружили в немецкой провинции Хольцмаден, которая раньше была морским дном, останки морских лилий на стволе дерева.

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