Японские биологи выяснили, что медузы-корнероты, которые живут на дне океана, способы атаковать своих врагов с помощью кислотных "гранат".
"Под воздействием стресса медузы вынуждены защищаться: они выпускают облака слизи, которые являются своего рода химическими гранатами. Стоит отметить, что эти гранаты могут существовать вне тела медузы до 10 дней. Кроме того, они являются "самонаводящимися", — сообщили ученые.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что люди могут научиться вечной жизни у медуз.
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