Медузы-корнероты научились защищаться "гранатами"

Японские биологи выяснили, что медузы-корнероты, которые живут на дне океана, способы атаковать своих врагов с помощью кислотных "гранат".

"Под воздействием стресса медузы вынуждены защищаться: они выпускают облака слизи, которые являются своего рода химическими гранатами. Стоит отметить, что эти гранаты могут существовать вне тела медузы до 10 дней. Кроме того, они являются "самонаводящимися", — сообщили ученые.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что люди могут научиться вечной жизни у медуз.