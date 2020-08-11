В ближайшие полвека с территории Антарктиды полностью исчезнут все пингвины.

Такой прогноз сделал внук Жак-Ива Кусто Филипп Кусто.

"В Антарктиде этот год был одним из самых жарких в Антарктиде, там было +20 по Цельсию. Такая погода хороша для Калифорнии, но не для Южного полюса. Что касается животных, то у нас есть маленький ребенок — девочка, и при ее жизни исчезнут пингвины из Антарктиды. Может быть, некоторые виды останутся в Аргентине, но те, что обитают в Антарктиде, исчезнут", — отметил исследователь.