Люди видят себя в зеркале не так, как объективно выглядят

Часто бывает так, что на фотографиях человек выглядит не таким, каким он видит себя в зеркале. Этот феномен имеет ряд объяснений, одно из которых связано с правдивостью зеркал.

Зеркала могут "врать"

В древности зеркала были далеки от совершенства, поэтому действительно сильно искажали внешность человека. Например, в Древнем Риме, девушка, видя себя в кривом осколке залитого оловом стеклянного сосуда, имела туманные представления о своём внешнем облике.

Но и современные зеркала тоже не могут точно отразить внешность человека.

Люди видят себя в зеркале не так, как объективно выглядят. Просто, например, потому, что изображение в зеркале является зеркально отраженным.

"Когда вы смотритесь в зеркало, то видите зеркально отраженную версию собственного лица. И это еще не все. Наша зрительная система устроена очень специфическим образом, когда дело касается восприятия собственной внешности в зеркале — мы можем не замечать некоторые особенности лица, или, наоборот, придавать самым незначительным деталям чрезмерное значение. И все это влияет на восприятие "живого" подвижного изображения в зеркале. То есть, мозг буквально перестраивает картинку в реальном времени, заставляя вас видеть очень персонализированную версию себя. Когда вы смотрите на фотографии, этого эффекта нет", — объяснили учёные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Германии создали самое тонкое в мире зеркало.

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