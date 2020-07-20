В Германии создали самое тонкое в мире зеркало

Физики из Университета Квантовой оптики Макса Планка (Германия) создали самое тонкое в мире зеркало.

Зеркало невозможно разглядеть, но зато можно хорошо увидеть отражение от него.

Оно состоит из одного слоя атомов.

"Атомы расположены в двумерном массиве оптической решетки, образованной лазерными лучами. Это стало результатом субволновой квантовой оптики с упорядоченными атомами", — сообщили специалисты.

Ученым удалось доказать, что даже при помощи одного структурированного слоя атомов можно создать легкое оптическое зеркало. Его толщина составляет всего несколько десятков нанометров, что даже меньше толщины человеческого волоса. Но зато весит уникальная разработка около двух тонн.

Зеркало планируется использовать для научных целей.

Ранее"Правда.Ру" писала о том, что в Германии создали "ушастую" систему безопасности авто.

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