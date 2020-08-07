В Германии проснулся древний вулкан Айфель

Американские исследователи пришли к выводу, что подземный вулкан, расположенный на территории Германии, не извергавшийся около 13 тысяч лет, становится активным.

У него начал повышаться уровень земли. По данным экспертов, каждый год земля рядом с озером Айфель повышается на 1 мм, что соответствует норме.

Сейчас земля стала подниматься выше. Специалисты связывают это с возрождающейся активностью древних вулканов, скрытых глубоко под поверхностью земли.

При этом раскаленная магма с высокой скоростью направляется к поверхности земли.

Пока специалисты не точно сказать, насколько быстро она достигнет её.

Несмотря на возможные последствия, учёные считают, что пока не стоит поддаваться панике, так как ситуация находится под контролем специалистов.

Ранее учёные раскрыли тайну извержения спокойных вулканов.