Учёные, исследовавшие вулканы на Галапагосских островах, пришли к выводу, что они вовсе не такие спокойные, как может показаться.
Спокойные вулканы в течение тысяч лет вырабатывают потоки базальтовой лавы, которые, стекая по руслам, образуют огненные реки. Обычные вулканы ведут себя по-другому.
Британские учёные совместно с американскими коллегами изучили состав кристаллов в лавах вулканов Вульф и Фернандина, и выяснили, что в их недрах скрываются магматические секреты.
Учёный Майкл Сток из Тринити-колледжа заявил, что если состав базальтовых лав не меняется, то расплавленное в резервуаре вещество постоянно перемешивается. Но если глубинная система вулкана оказывается замкнутой, в ней образуются магмы, насыщенные летучими соединениями. Они способны подняться к поверхности и стать причиной извержения.
"Наше открытие меняет подходы к изучению спокойных вулканов. Это очень важно для оценки их опасности в будущем", — заключил Сток.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мощные ливни повлияли на извержение вулкана Килауэа.
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