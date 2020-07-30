Раскрыта тайна извержения спокойных вулканов

Учёные, исследовавшие вулканы на Галапагосских островах, пришли к выводу, что они вовсе не такие спокойные, как может показаться.

Спокойные и активные вулканы

Спокойные вулканы в течение тысяч лет вырабатывают потоки базальтовой лавы, которые, стекая по руслам, образуют огненные реки. Обычные вулканы ведут себя по-другому.

Британские учёные совместно с американскими коллегами изучили состав кристаллов в лавах вулканов Вульф и Фернандина, и выяснили, что в их недрах скрываются магматические секреты.

Учёный Майкл Сток из Тринити-колледжа заявил, что если состав базальтовых лав не меняется, то расплавленное в резервуаре вещество постоянно перемешивается. Но если глубинная система вулкана оказывается замкнутой, в ней образуются магмы, насыщенные летучими соединениями. Они способны подняться к поверхности и стать причиной извержения.

"Наше открытие меняет подходы к изучению спокойных вулканов. Это очень важно для оценки их опасности в будущем", — заключил Сток.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мощные ливни повлияли на извержение вулкана Килауэа.