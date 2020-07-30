Приём антибиотиков детьми до одного года снижает иммунитет

Специалисты Ратгерского университета провели исследование, которое показало, что приём антибиотиков детьми в возрасте до одного года может негативно отразиться на их здоровье в будущем.

Опыты проводили на молодых грызунах. После окончания одного курса антибиотиков выяснилось, что у них начинался воспалительный процесс в кишечнике по мере взросления. Это доказало, что если дети до одного года принимают даже небольшое количество антибиотиков, у них может нарушиться кишечная микробиота. В будущем это приводит к ослаблению иммунитета, развитию диабета первого типа и IBD.

"Экспериментально удалось доказать, что антибиотики влияют на развитие заболеваний у детей по мере их взросления. Если ранее данный феномен называли корреляционным, то в данном случае определено, что причиной воспалительных процессов в кишечнике является приём антибиотиков", — сообщил один из авторов исследования Мартин Блазер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что антибиотики не уничтожают вирусы.