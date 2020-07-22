Опровергнута одна из теорий вымирания неандертальцев

Существует несколько теорий вымирания неандертальцев. Итальянские специалисты опровергли версию о том, что древние люди могли исчезнуть с лица Земли из-за климатических изменений.

Исследование специалистов Болонского университета затронуло карстовое плато Мурге в Апулии. В течение 3000 лет в этих пещерах жили неандертальцы и представители Homo Sapiens.

На основании полученных данных со сталагмитов ученые пришли к выводу, что в тот период колебания температуры не были значительными. В связи с этим эксперты решили, что глобальное похолодание не могло быть причиной вымирания палеоантропов.

Версия о влиянии ледникового периода подтверждалась в кернах Гренландии и других регионах Европы.

Но исследование западного Средиземноморья показало обратную картину.

"Апулия является ключом к пониманию антропологических движений. Оказалось, что в мире существует немного мест, в которых неандерталец и человек разумный сосуществовали в небольшом пространстве", — объяснили авторы научного проекта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили древнюю пряжу, созданную неандертальцами.