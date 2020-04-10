Археологи обнаружили древнюю пряжу, созданную неандертальцами

Международная группа археологов обнаружила в Абри-дю-Марас (Франция) одно из доказательств того, что натуральные волокна использовали для создания пряжи.

Волоконная технология существовала еще в период палеолита

Ученые обнаружили фрагмент пряжи длиной 6 мм, состоящий из трех пучков волокон, скрученных вместе. Пучки волокон прикреплены к тонкому каменному инструменту длиной 60 мм Согласно проведенным исследованиям, фрагмент волокна был изготовлен от 41 до 52 тысяч лет назад. Это доказывает, что неандертальцы обладали более высокими когнитивными способностями, чем считалось ранее.

Также ученым удалось выяснить, что шнур, скорее всего, состоит из волокон, полученных из внутренней коры какого-то дерева, скорее всего хвойного.

"Для того, чтобы сделать такой шнур, нужны были определенные знания об используемых деревьях", — сообщили ученые.

Специалисты считают, что неандертальцы, возможно, понимали основы математики, владели навыками счета для создания пучков волокон, трехслойного шнура и веревки из нескольких таких шнуров. Следовательно, интеллектуальный уровень неандертальцев был намного выше, чем считалось ранее.