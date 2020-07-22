Падение Римской империи могло быть связано с похолоданием

Итальянские ученые из Института морских наук совместно со своими испанскими коллегами из Университета Барселоны утверждают, что так называемый римский климатический оптимум, на который пришелся расцвет Римской империи, сыграл важную роль в ее расширении.

Однако после потепления наступило похолодание, что негативно отразилось на экономике и сельском хозяйстве, а потом привело и к падению империи.

Римскую империю погубило изменение климата

Специалисты проанализировали изменение температуры воды в Средиземном море за последние 5000 лет.

В результате выяснилось, что в первые 500 лет н.э., на которые пришелся расцвет Римской империи, вода в Средиземном море была самой теплой за последние 2000 лет.

"Наши выводы сочетаются с гипотезой о римском климатическом оптимуме, авторы которой считают, что мягкий климат был одним из ключевых факторов расширения Римской империи. Мы уверены, что похолодание, которым сменилось потепление, подорвало сельское хозяйство и экономику римлян, что в итоге привело к падению империи", — утверждают авторы исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Римскую империю создали мигранты.