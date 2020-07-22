Итальянские ученые из Института морских наук совместно со своими испанскими коллегами из Университета Барселоны утверждают, что так называемый римский климатический оптимум, на который пришелся расцвет Римской империи, сыграл важную роль в ее расширении.
Однако после потепления наступило похолодание, что негативно отразилось на экономике и сельском хозяйстве, а потом привело и к падению империи.
Специалисты проанализировали изменение температуры воды в Средиземном море за последние 5000 лет.
В результате выяснилось, что в первые 500 лет н.э., на которые пришелся расцвет Римской империи, вода в Средиземном море была самой теплой за последние 2000 лет.
"Наши выводы сочетаются с гипотезой о римском климатическом оптимуме, авторы которой считают, что мягкий климат был одним из ключевых факторов расширения Римской империи.
Мы уверены, что похолодание, которым сменилось потепление, подорвало сельское хозяйство и экономику римлян, что в итоге привело к падению империи", — утверждают авторы исследования.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Римскую империю создали мигранты.
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