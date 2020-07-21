Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Дмитрий Шепелев будет вести новое шоу на ТНТ
Боня рассказала, как нашла браслет из золота
На месте захвата заложников в Луцке прозвучало несколько взрывов
Диетолог рассказала, сколько яиц можно съедать в неделю
В России кальяны и вейпы приравняли к сигаретам
Решения по "Химкам" в РПЛ до сих пор нет
Зеленский: с захватчиком заложников в Луцке идут переговоры
Диетологи: макароны и хлеб не вредны для здоровья
Орешкин объяснил, зачем в России меняют нацпроекты

Поправка на 85 млн лет: эксперт прокомментировал новые факты о Луне

Наука » Экология » Космос

Немецкие исследователи доказали, что Луна на 85 млн лет младше, чем считалось ранее. Выводы коллег прокомментировал старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Марат Абубекеров.

"Принято считать, что возраст Луны 4,5 миллиарда лет. Представьте, сколько от этого составляет 85 миллионов лет? Это лишь доля процента.

Мы знаем, что согласно современной теории космогонии, то есть теории происхождения Солнечной системы, Солнце возникло где-то около пяти миллиардов лет тому назад. Возраст Земли — 4,5 миллиарда лет.

Луна сформировалась из обломков, образовавшихся при столкновении Земли и планеты Тейя. С течением времени расплавленная порода начала застывать, и в результате сформировалась Луна.

Солнечная система образовалась около 4,5-5 миллиардов лет. И это уточнение, что Луна сформировалась на 85 миллионов лет позже не привносит в картину мироздания никаких радикальных новых штрихов", — заключил эксперт. 

Последние материалы
Больше 590 тысяч россиян в этом году получили маткапитал
Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету
Дегтярёв ответил на призывы выйти к протестующим
Дмитрий Шепелев будет вести новое шоу на ТНТ
Критическое мышление как залог выживания
Боня рассказала, как нашла браслет из золота
Поправка на 85 млн лет: эксперт прокомментировал новые факты о Луне
На месте захвата заложников в Луцке прозвучало несколько взрывов
Диетолог рассказала, сколько яиц можно съедать в неделю
В России кальяны и вейпы приравняли к сигаретам
Популярное
Общество
ПФР: в августе семьи с детьми получат три "антикризисных" пособия

В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут получить сразу три пособия.

ПФР: в августе семьи с детьми получат три "антикризисных" пособия
На дне Тихого океана обнаружили существ, похожих на инопланетян
Наука и техника
На дне Тихого океана обнаружили существ, похожих на инопланетян
Новости Белоруссии
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Новости Белоруссии
Суздальцев: Лукашенко "безупречно" проведет в Белоруссии Майдан
Любовь Степушова Можно радоваться? Что получили Латвия, Литва и Эстония от ЕС по семилетнему бюджету Любовь Степушова Наталия Красовская Критическое мышление как залог выживания Наталия Красовская Василий Амирджанов Чернокожих пугают новые 50 оттенков BLM Василий Амирджанов
Комментарии
Суздальцев: Лукашенко "безупречно" проведет в Белоруссии Майдан
"Все агенты Кремля": британские депутаты ополчились на "Лондонград"
Петр Шкуматов: "Власть должна взаимодействовать с людьми"
Петр Шкуматов: "Власть должна взаимодействовать с людьми"
Водонаева жалеет о своём поведении на проекте "Дом-2"
В России создают государственный Фонд помощи больным детям
Путин примет участие в военно-морском параде
Коронавирус был завезен в Россию из Европы, а не из Китая
"Кристально чистый человек": Жириновский получил, что хотел
Жириновский послал Фургалу секретную телеграмму
"Кристально чистый человек": Жириновский получил, что хотел
Суздальцев: Лукашенко "безупречно" проведет в Белоруссии Майдан
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
В Америке сносят памятники: что побуждает американцев к вандализму
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
Журналист в США Сафронов: участникам протестов "разрешили пограбить"
При Каддафи Ливия стала изгоем даже в арабском мире
Американка поделилась эмоциями после отдыха в России
Петр Шкуматов: "Власть должна взаимодействовать с людьми"
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Лукашенко готовится к госперевороту в Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ