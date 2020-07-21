Немецкие исследователи доказали, что Луна на 85 млн лет младше, чем считалось ранее. Выводы коллег прокомментировал старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Марат Абубекеров.

"Принято считать, что возраст Луны 4,5 миллиарда лет. Представьте, сколько от этого составляет 85 миллионов лет? Это лишь доля процента.

Мы знаем, что согласно современной теории космогонии, то есть теории происхождения Солнечной системы, Солнце возникло где-то около пяти миллиардов лет тому назад. Возраст Земли — 4,5 миллиарда лет.

Луна сформировалась из обломков, образовавшихся при столкновении Земли и планеты Тейя. С течением времени расплавленная порода начала застывать, и в результате сформировалась Луна.

Солнечная система образовалась около 4,5-5 миллиардов лет. И это уточнение, что Луна сформировалась на 85 миллионов лет позже не привносит в картину мироздания никаких радикальных новых штрихов", — заключил эксперт.