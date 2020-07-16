Исследование: Луна на 85 млн лет младше, чем считалось ранее

Немецкие исследователи утверждают, что Луна на 85 млн лет младше, чем считалось ранее. Исследователи заявили, что образцы лунных пород, полученные в результате миссий Аполлона, не достаточно стары, чтобы проверить общепринятый возраст Луны — 4,51 млрд лет. Но если детально изучить момент образования спутника Земли, то это позволит вычислить и возраст.

Принято считать, что Луна сформировалась из обломков, образовавшихся при столкновении между Землей и планетой Тейя. С течением времени расплавленная порода начала застывать и в результате сформировалась Луна.

Следовательно, породу из которой состоит спутник Земли, можно использовать для вычисления его возраста.

Ученые считают, что Луна образовалась тогда, когда наша планета уже была почти полностью сформирована.

Специалисты вычислили возраст Земли на момент столкновения с Теей, а также то, в течение какого времени застыл магматический океан Луны. Второй процесс длился в течение 200 млн лет. Затем ученые определили, как силикатные минералы Луны эволюционировали с течением времени, и в итог пришли к выводу, что возраст спутника нашей планеты составляет 4,425 млрд лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи.