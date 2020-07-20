В Сингапуре создали робота с функциями осязания

Авторы проекта считают, что оснащение робототехники тактильными способностями помогает заметно расширить ее возможности.

Робот с искусственной кожей

Специалисты планируют использовать искусственную кожу, которая способна почувствовать прикосновение в 1 000 раз быстрее, чем человеческая сенсорная нервная система.

Благодаря данным способностям роботы могли бы лучше адаптироваться к изменениям в технологическом процессе.

Информацию с датчиков будет обрабатывать специализированный процессор, который будет находиться внутри робота.

"В проекте эту роль играл нейроморфный процессор Intel Loihi. Он тратит в 20 раз меньше энергии, чем обычный фоннеймановский процессор", — сообщили инженеры.

В ходе другого эксперимента выяснилось, что обработка сенсорных данных с помощью Intel Loihi происходила на 21% быстрее, чем высокопроизводительным графическим процессором, а энергии расходовалось в 45 раз меньше.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперт рассказал, в каких отраслях в России используются роботы.

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