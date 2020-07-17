Создана камера, которую можно прикрепить к насекомому

Американские инженеры создали миниатюрную камеру с модулем Bluetooth, которую можно прикрепить к спинке жука, чтобы получать фотографии из жизни насекомого на расстоянии до 120 метров.

GoPro для жуков

Вес беспроводной камеры составляет всего 250 миллиграммов, поэтому насекомые легко смогут перемещаться вместе с этой ношей.

Разработку уже протестировали на жуках. Наблюдения за ними проводились в течение года.

Жуки с системой наблюдения на спинке ползали по гравию, поднимались на деревья и успешно преодолевали другие препятствия. По словам авторов исследования, микрокамеры уже давно есть в смартфонах, но главная сложность проекта "GoPro для жуков" заключалась в питании — для работы камеры нужен был миниатюрный аккумулятор, который не так просто уменьшить до нужного размера.

Но ученым удалось успешно справиться с задачей и даже оборудовать камеру поворотным механизмом, что позволяет насекомым снимать эффектные панорамы.

В перспективе с помощью таких систем можно будет проводить исследования дикой природы на принципиально новом уровне.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Южной Корее создали роботизированную копию рогатого жука.