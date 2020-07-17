Зоологи изучили фотографии 145 диких обезьян, содержащихся в клетках, и пришли к выводу, что у животных появление седины связано не с процессом старения организма. То есть, если у обезьяны много белых волос, это не говорит о ее пожилом возрасте.
Обезьяны начинают седеть в возрасте 30-35 лет, потом этот процесс выходит лишь на плато и значительных изменений уже не происходит.
Открытие зоологов говорит о том, что наши предки начали седеть еще до того момента, как отделились от общего древа эволюции. В будущем ученые планируют продолжить изучение этого феномена, чтобы лучше понять причины изменения цвета шерсти у приматов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи из Сэнт-Эндрюсского института изучили несколько видеозаписей двух популяций шимпанзе, обитающих в естественной среде, и двух — в зоопарках. В результате ученые выяснили, что звуки, издаваемые обезьяной, похожи на самый древний язык на Земле.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.