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Зоологи: седина шимпанзе не связана со старостью

Наука

Зоологи изучили фотографии 145 диких обезьян, содержащихся в клетках, и пришли к выводу, что у животных появление седины связано не с процессом старения организма. То есть, если у обезьяны много белых волос, это не говорит о ее пожилом возрасте.

Обезьяны начинают седеть в возрасте 30-35 лет, потом этот процесс выходит лишь на плато и значительных изменений уже не происходит.

Открытие зоологов говорит о том, что наши предки начали седеть еще до того момента, как отделились от общего древа эволюции. В будущем ученые планируют продолжить изучение этого феномена, чтобы лучше понять причины изменения цвета шерсти у приматов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи из Сэнт-Эндрюсского института изучили несколько видеозаписей двух популяций шимпанзе, обитающих в естественной среде, и двух — в зоопарках. В результате ученые выяснили, что звуки, издаваемые обезьяной, похожи на самый древний язык на Земле.

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