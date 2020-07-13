Ученые объяснили дружбу кошки и человека

Известно, что человек приручил кошек несколько тысяч лет назад. Для ученых до сих пор остается загадкой, как именно зародилась дружба между этими животными и людьми, так как кошки в отличие от домашних собак и лошадей не могут помогать человеку.

Как кошки стали друзьями человека?

Есть версия, что кошки поселились рядом с человеком, когда жилищам людей стали угрожать мелкие грызуны.

Люди стали хранить зерно в амбарах, поэтому там сразу же завелись грызуны. После этого к человеку пришли кошки.

Пока у исследователей нет достаточного количества доказательств этой гипотезы. Но одна важная улика, которая подтверждает эту версию, заключается в том, что на Кипре было обнаружено 9500-летнее захоронение котенка, погребенного рядом с человеком. Диких кошек на Кипре нет и это означает, следовательно, что котенка привезли сюда специально.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии разрабатывают цифровые устройства для общения людей и животных.