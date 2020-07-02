В Японии разрабатывают цифровые устройства для общения людей и животных

Японские ученые в настоящее время работают над созданием специальных цифровых устройств, с помощью которых люди смогут понимать язык животных через вербализацию их мыслей.

Людей научат разговаривать с животными

Специалисты планируют разработать нейрокомпьютерный интерфейс — оборудование, которое будет связывать головной мозг и машину функциональной магнитно-резонансной томографии, искусственного интеллекта и прибора для передачи мыслей и оказания помощи глухонемым людям.

В настоящее время в медицине используют несколько устройств для глухонемых или парализованных людей. В частности, в мозг пациентов возможно установить электроды, которые позволят фиксировать сигналы мозга. Таким образом, люди будут водить курсором по экрану с помощью мысли, чтобы что-либо сказать.

Сейчас проводятся исследования по вербализации мыслей животных — это соединение субъекта, который не обладает даром речи и техники, которая умеет разговаривать.

Японские специалисты отметили, что данная разработка поможет не только общаться с питомцами, но и передавать мысли на расстоянии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2040 году люди смогут общаться c кошками и собаками.