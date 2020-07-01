«Яндекс.Лавка» отказалась от бумажных пакетов в пользу пластиковых

Сервис "Яндекс.Лавка" принял решение отказаться от использования бумажных пакетов. Теперь доставка заказов будет осуществлять в полиэтиленовых пакетах.

С чем это связано?

Принятию данного решения предшествовало исследование о затратах ресурсов на производство, транспортировку и способы утилизации. В результате компания совместно с экологами выяснила, что несмотря на то, что бумажный пакет разлагается намного быстрее, чем пластиковый, на его производство требуется больше ресурсов, таких как энергия, вода и ископаемое топливо.

"Так уж вышло, что в доставке продуктов совсем без пакетов пока обойтись нельзя. Поэтому наша задача — найти самый экологичный вариант",- сообщила экотренер компания Надежда Васякина на странице сервиса в Facebook.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Екатеринбурге курьер "Яндекс.Еды" доставлял наркотики.