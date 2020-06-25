Дым от пожаров влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую системы

Специалисты из Университета Британской Колумбии доказали, что дым от лесных пожаров губительно отражается на здоровье.

Так, дым от лесных пожаров влияет на дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма. Результаты исследования специалисты опубликовали в издании Environmental Health Perspectives.

Специалисты обратили внимание, что из-за воздействия повышенных уровней твердых частиц во время лесных пожаров в Британской Колумбии в больницах увеличивалось число пациентов с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Стоит отметить, что число больных возрастало в течение одного часа. Также специалисты обнаружили, что у людей, страдающих сахарным диабетом, риск развития осложнений со здоровьем увеличивался в течение двух суток после воздействия дыма от пожаров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дети в Сибири "впадают в спячку от дыма пожаров". Жительница Иркутской области рассказала, что опасается за здоровье членов своей семьи из-за пожаров в регионе.