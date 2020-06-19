В мире стремительно сокращается количество насекомых, особенно пчел. Это приводит к тому, что исчезают опылители, без чего невозможно собрать урожай сельскохозяйственных растений.
Японские инженеры Эйджиро Мияко и Си Янг разработали технологию опыления растений с помощью мыльных пузырей.
Сначала авторы создали раствор, который не будет вредить самим частицам пыльцы. Затем его поместили в обычный игрушечный пистолет для стрельбы мыльными пузырями.
"Каждый пузырек содержал до 2000 частиц пыльцы", — сообщили специалисты.
Ученые обработали полученным раствором грушевые деревья. В результате выяснилось, что пыльца достигает цветочных пестиков и оплодотворяет их. После этого тем же пистолетом вооружили небольшой беспилотник и протестировали его на "грядке" с искусственными лилиями.
Но все же в результате оказалось, что большая часть мыльных пузырей, "заправленных" пыльцой, была израсходована впустую. Следовательно, при возникновении ветра или дождя их эффективность будет еще ниже.
Инженеры планируют усовершенствовать свой метод в будущем.
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