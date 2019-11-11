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Инженеры разработали носимые программируемые роборуки

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Французские и японские ученые разработали программируемые роботизированные руки, которые значительно расширяют возможности человека. Руки можно носить с собой.

Их можно прикрепить за спиной, они управляют рычагами. С помощью роборук человек может брать предметы и делать различные манипуляции. Руки можно программировать, показывая им нужные движения при помощи рычагов.

Роборуки могут прилагать силу и помочь при подъеме груза. 

Новая разработка будет представлена на конференции SIGGRAPH Asia 2019.

Фото: youtube.com

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