Инженеры разработали носимые программируемые роборуки

Французские и японские ученые разработали программируемые роботизированные руки, которые значительно расширяют возможности человека. Руки можно носить с собой.

Их можно прикрепить за спиной, они управляют рычагами. С помощью роборук человек может брать предметы и делать различные манипуляции. Руки можно программировать, показывая им нужные движения при помощи рычагов.

Роборуки могут прилагать силу и помочь при подъеме груза.

Новая разработка будет представлена на конференции SIGGRAPH Asia 2019.

Фото: youtube.com