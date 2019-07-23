Владимир Жириновский заявил, что виновником гибели пчел в нашей стране является минэкономразвития.
Лидер ЛДПР отметил в одной из соцсетей, что по инициативе именно этого ведомства у Россельхознадзора отобрали полномочия по контролю за пестицидами. Эти функции передали Роспотребнадзору и Росприроднадзору, которые не отвечают за качество продукции, использование химикатов и за обработку полей.
В итоге пасеки лишились более 60% пчел. Убыток для экономики РФ может составить 1 триллион рублей, заключил политик.
Напомним, ранее он сказал, что лидеру КПРФ Геннадию Зюганову нужно уйти из политики в пчеловодство.
"У нас есть опытный пчеловод - Зюганов. Пусть перейдет к охране пчел и займется настоящим делом", - заявил Жириновский и добавил, что политикой в России и так есть кому заниматься.
Источник фото: сайт ЛДПР
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