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Apple заблокировала iPhone, украденные во время погромов в США

Наука » Технологии

В США на фоне беспорядков мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей стране. Напомним, что протесты вызваны гибелью афроамериканца по имени Джордж Флойд.

Apple Store также подверглись нападениям мародеров. Корпорация старается справиться с ситуацией с помощью блокировки устройств.

За последние двое суток в их магазинах были украдены тысячи единиц техники. Но мародеры не смогут воспользоваться похищенными гаджетами, так как корпорация заблокировала их. При включении устройства на нем появляется следующее сообщение:

"Пожалуйста, верните в Apple Store. Это устройство отключено и отслеживается. Местные власти будут уведомлены", — такая надпись появляется на заблокированных устройствах.

Изображением сообщения поделился один из пользователей социальной сети Twitter. В Сети пришли к выводу, что мародеры, скорее всего, не смогут взломать или восстановить украденные устройства. Но есть риск, что мародеры решат перепродать устройства на запчасти.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Apple обязали выплатить огромный штраф.

apple iphone
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