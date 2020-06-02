Исследователи выяснили, где на Земле самый чистый воздух

Специалисты из Университета Колорадо определили атмосферный регион, который не был затронут и изменен деятельностью человека.

Названо место с самым чистым воздухом на Земле

Специалисты выяснили, что воздух пограничного слоя атмосферы, питающий нижние облака над Южным океаном, свободен от частиц аэрозолей, производимых в результате антропогенной деятельности.

В условиях быстро изменяющего климата под воздействием деятельности человека сложно отыскать на Земле место, которое не было бы затронуто людьми. Ученые предположили, что воздух над отдаленными частями Южного океана, рядом с Антарктидой, менее всего подвержен влиянию людей.

"Антарктида изолирована от распространения микроорганизмов и отложений питательных веществ с южных континентов", — сообщили ученые.

Это доказывает, что Южный океан — одно из немногих мест на Земле, которые почти не тронуты деятельностью людей.

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