Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна и основателя компании SpaceX Илона Маска в связи с успешной стыковкой космического корабля Crew Dragon к МКС.

"Дорогой Джим Брайденстайн, на этом этапе можно осторожно поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Я знаю, как сильно вы хотели, чтобы это важное событие стало успешным. Я желаю команде НАСА успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС", — написал Рогозин в Twitter.